إنتقالي لحج يحمل الشرعية مسؤولية معاناة المواطنين مع الكهرباء

حمّلت الهيئة التنفيذية في القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة لحج، سلطة الشرعية مسؤولية معاناة المواطنين جراء انقطاع التيار الكهربائي وطفح المجاري وانقطاعات المياه وتعطيل المشاريع الخدمية بالمحافظة .

وتطرق الإجتماع الذي ترأسه، رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظة، المحامي رمزي الشعيبي، جملة من قضايا ومستجدات الأوضاع على الساحة الجنوبية.

كما تطرق الإجتماع إلى مشكلة الانقطاعات المستمرة للكهرباء وما تسببه من أضرار نفسية ومادية على المواطنين إلى جانب مشكلة طفح المجاري وما سببته من أوبئة وأمراض خطيرة دفع ويلاتها المواطن.

وأدان الاجتماع مخططات القوى المتنفذة في محافظة شبوة ومن يقف ورائها من قيادات حزب الإصلاح الإخواني، معلنا تضامنه مع أبناء محافظة شبوة والنخبة الشبوانية الذين ينتصرون للمحافظة بشكل خاص والجنوب بشكل عام.