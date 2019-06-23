افتتاح مكتب للبرنامج السعودي لإعادة اعمار اليمن بمحافظة الجوف

افتتح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اليوم مكتبه بمحافظة الجوف والبدء ميدانياً برصد احتياجات المحافظة للمشاريع التنموية العاجلة.

وقال المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر, إن البرنامج يحرص على تنفيذ المشاريع التنموية المستدامة، ما يسهم في زيادة الأثر الإيجابي على المجتمع اليمني.

وأضاف آل جابر أن المشروعات التي ينفذها البرنامج في مختلف المحافظات اليمنية تم فيها مراعاة أفضل المعايير المطبقة في السعودية من خلال التعاقد مع شركات استشارية متخصصة في مجال الإنشاءات وتوريد المعدات والآليات التي يقدمها البرنامج.