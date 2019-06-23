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مقتل عدد من مسلحي المليشيا خلال مواجهات مع الشرعية في رازح بصعدة

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قتل عددا من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم الأحد، في مواجهات مع الجيش الوطني في جبهة رازح غربي محافظة صعدة شمالي البلاد.

وبحسب مصادر رسمية اندلعت مواجهات بين أبطال اللواء السابع حرس حدود، والمليشيا الانقلابية، صباح اليوم، في منطقة بني معين بمديرية رازح.

وأسفرت المواجهات عن مصرع سبعة من عناصر المليشيا الانقلابية، وجرح آخرين.

في سياق متصل، تمكنت الفرق الهندسية في الجيش الوطني، من انتزاع عشرات الألغام الأرضية والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية، في الجبهة ذاتها.

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