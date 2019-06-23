سيناتور أمريكي يطالب بالتصدي للألغام الحوثية

طالب السيناتور الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي باتريك ليهي، وزارة خارجية بلاده بالتصدي للألغام ميليشيا الحوثي الانقلابية والتي قتلت وجرحت آلاف اليمنيين، بحسب وكالة سبأ اليمنية.

ودعا باتريك وزارة الخارجية إلى زيادة الميزانية المخصصة لبرامج نزع الألغام في اليمن في إطار الاهتمام الأمريكي بالحد من ألغام الموت التي يزرعها الحوثيون، وفق موقع "عدن تايم" الإخباري اليوم الأحد.

ويُذكر أن هذا البرلماني قضى معظم حياته المهنية مهتماً بإزالة الألغام بدءاً بمخلفات حرب فيتنام ووصولاً إلى حرب الحوثيين ضد الشعب اليمني، ويصف الألغام بأنها سلاح دموي غير شرعي، وهدفه ترهيب وترويع المدنيين.

وقال السناتور الأمريكي إن "أطفال اليمن الذين يمثلون الجزء الأكبر من الضحايا لهم الحق في الحياة بصورة طبيعية، في بيئة آمنة خالية من مخاطر الألغام".