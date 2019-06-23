النخعي يشدد على الارتقاء بأداء الخدمات الطبية العسكرية ويحذر من إجراءات قادمة

شدد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن عبدالله النخعي على ضرورة إعادة الفاعلية للمستشفيات والمرافق الطبية العسكرية المهمة وبما يمكنها من تقديم خدمات متميزة لمنتسبي المؤسسة العسكرية.

وأكد خلال ترأسه إجتماعاً لدائرة الخدمات الطبية العسكرية ومستشفيات باصهيب وعبود وصلاح الدين التابعة لها، على أهمية تحسين الخدمات الطبية في المستشفيات والمرافق الطبية العسكرية.

وقال " إذا لم تتحسن الأمور فسنضطر الى البتر والبحث عن حلول بديلة لتحسين وضع الخدمات الطبية العسكرية".

وجدد رئيس الاركان التأكيد على أهمية الاستفادة من الكوادر الطبية العسكرية المحسوبة على دائرة الخدمات الطبية.. لافتا إلى أنه سيتم النزول الميداني الى المستشفيات العسكرية بعدن للاطلاع على أدائها والخدمات التي تقدمها والإشكالات والمعوقات التي تواجهها.

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واستعرض مدير دائرة الخدمات الطبية ومدراء مستشفيات باصهيب وعبود وصلاح الدين ، تقارير حول أداء عمل هذه المرافق والإشكالات التي تواجه سير عملها.

وناقش الاجتماع وضع دائرة الخدمات الطبية والمستشفيات والمرافق التابعة لها والمعوقات التي تواجه عملها والحلول المناسبة للارتقاء بأدائها.

حضر الإجتماع، مساعد وزير الدفاع للإسناد اللوجستي اللواء ركن دكتور صالح حسن ورئيس هيئة الاستخبارات اللواء ركن احمد اليافعي وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء ركن فضل حسن ومدراء دوائر الاستخبارات والمالية والخدمات الطبية والمؤسسة الاقتصادية والقاعدة الإدارية عدن .