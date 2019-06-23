مرسلنا.. اللواء 153 مشاة يحيي الذكرى الأولى لاستشهاد قائده العميد العقيلي

أقام اللواء 153 مشاة ندوة سياسية وثقافية في مدينة مأرب اليوم الأحد إحياء للذكرى الأولى لاستشهاد قائده العميد أحمد بن صالح العقيلي في جبهة الملاجم شرق البيضاء 21 ينويو من العام الماضي.

وقال مراسل "الخليج 365" ان ندوة سياسية وثقافية أقامها اللواء 153 مشاة في المعهد الصحي بمدينة مأرب، بمناسبة الذكرى الأولى على استشهاد العميد احمد بن صالح العقيلي قائد اللواء 153 مشاة.

وألقى وكيل محافظة مأرب الشيخ علي محمد الفاطمي كلمة السلطة المحلية وتطرق إلى العديد من مواقف الشهيد العقيلي ودوره الكبير في دحر مليشيا الحوثي الانقلابية وتحرير مناطق شاسعة في الوطن.

وتخلل الحفل العديد من الكلمات والفقرات الثقافية والسياسية والحلقات النقاشية.

وحضر الفعالية وكيل محافظة مأرب علي الفاطمي ومدير أمن محافظة مأرب العميد عبدالملك المداني وقائد قوات الأمن الخاصة العقيد عبد الغني شعلان وعدد من القادة العسكريين والمدنيين.