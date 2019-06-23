الجوف.. اجتماع يناقش التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء

ناقشت لجنة الكهرباء في محافظة الجوف في إجتماعها اليوم الأحد، برئاسة وكيل المحافظة رئيس اللجنة سنان العراقي، التحديات التي تواجه عمل فرع المؤسسة بالمحافظة وأسباب انقطاعات التيار الكهربائي خلال الفترة الأخيرة .

وبحسب وكالة "سبأ" فقد استمع الاجتماع إلى شرح مفصل حول مشاكل الطاقة المشتراة بعد توقف صرف المستحقات المالية الخاصة بها إضافة إلى الخطة المعدة لتطوير أداء الكهرباء خصوصا مع التوسع الكبير الذي تشهده المحافظة وكثافة النازحين القادمين إليها من مختلف المحافظات.

وخلال الاجتماع، أكد العراقي أن السلطة المحلية تبذل جهوداً كبيرة من أجل ضمان استمرارية حصة الجوف من مادة الديزل، لافتا إلى بوادر حلول تضمن توفير الديزل خلال الفترة المقبلة .

ودعا مدير عام كهرباء الجوف، المهندس علي صالح مقري المواطنين المشتركين إلى ترشيد استهلاك للكهرباء وعدم الربط العشوائي من اجل سلامة المحولات وخطوط الشبكة والتخفيف من ضغط الأحمال على المحطة وذلك لضمان استمرارية عمل المحطة.