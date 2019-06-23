التوقيت مُناسب.. مُحسن يكشف كواليس قرار إدراج الحوثيين على قوائم الإرهاب

قال الدكتور جمال مُحسن، رئيس تحرير موقع الخليج 365، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية الغد المشرق، تعليقاً على قرار البرلمان العربي الخاص بتصنيف جماعة الحوثي كجماعة إرهابية، إن قرار التصنيف جاء بعد النظر إلى عدداً من الأدلة التى تُثبت تورطهم وارتكابهم الكثير من قضايا الإرهاب والانتهاكات داخل الأراضي اليمنية.

وأضاف مُحسن، أن توقيت القرار مناسب وله انعكاسات على تحرير اليمن من قبضة المليشيا الإرهابية، لافتاً إلى أن البرلمان العربي أطلق هذا القرار لإنقاذ اليمن والوطن العربي، وإيقاف الدعم الذى تتلقاه المليشيا.

وطالب رئيس تحرير الخليج 365 بضرورة التحرك من قبل الأمم المتحدة وإصدار قرار بتصنيف الحوثي ضمن الجماعات الإرهابية المحظورة، مُضيفاً أن القرار يضع المجتمع الدولي أمام مسئولية تجاه هذا الخطر "الحوثيين" الذى تدعمه إيران.

