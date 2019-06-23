التوقيت مُناسب.. مُحسن يكشف كواليس قرار إدراج الحوثيين على قوائم الإرهاب

وأضاف مُحسن، أن توقيت القرار مناسب وله انعكاسات على تحرير اليمن من قبضة المليشيا الإرهابية، لافتاً إلى أن البرلمان العربي أطلق هذا القرار لإنقاذ اليمن والوطن العربي، وإيقاف الدعم الذى تتلقاه المليشيا.
وطالب رئيس تحرير الخليج 365 بضرورة التحرك من قبل الأمم المتحدة وإصدار قرار بتصنيف الحوثي ضمن الجماعات الإرهابية المحظورة، مُضيفاً أن القرار يضع المجتمع الدولي أمام مسئولية تجاه هذا الخطر "الحوثيين" الذى تدعمه إيران.
واستكمل مُحسن أن القرار لم يأتي إلا بعد الاستناد على الأدلة والبراهين الذى تؤكده، لافتاً إلى أن هناك انتهاكات إنسانية واعتداءات على المدنيين بشكل كبير للغاية منذ بداية الحرب وحتى الآن، كما طالب بسرعة تقديم مُرتكبي الانتهاكات إلى المحاكمة العاجلة.
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