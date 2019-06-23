عزت مصطفى: نتوقع استئناف تحرير مينائي الحديدة والصليف مع تزايد الخروقات الحوثية

قال عزت مصطفى، رئيس مركز فنار لبحوث السياسات، أن قدرة الإيذاء الإيرانية التي وصلت إلى جماعة الحوثي في اليمن تطورت منذ الانقلاب في 2014 .

وأضاف في تصريحات خاصة أن هذة القدرة زادت خلال الستة الأشهر الأخيرة منذ الإعلان عن اتفاق استكهولم من خلال استغلال مليشيا الحوثي لمناطق إعادة الانتشار من خلال ضمانها تجنب ضربات طيران التحالف ضمن نطاق اتفاق استكهولم وعززت قدرتها الهجومية عبر البحر بالقوارب المفخخة والصواريخ الحرارية الموجهة مستفيدة أيضاً من خبرات عناصر في حزب الله اللبناني تخفوا باعتبارهم ملاحين على ظهر سفن تجارية وصلوا عبرها إلى الحديدة ولم يغادروها مع السفن.

وأشار إلى بالنظر إلى بعض المؤشرات الأخيرة نتوقع استئناف تحرير مينائي الحديدة والصليف مع تزايد الخروقات الحوثية لوقف اطلاق النار خصوصاً وإن المدد الزمنية لتنفيذ مراحل الاتفاق انتهت آمادها دون تحقيق أي انجاز على الأرض، كما أن شن طيران التحالف العربي لغارات شمال الحديدة لأول مرة منذ اتفاق استكهولم مستهدفاً قوارب حوثية مفخخة يدلل على أن هناك رصد لتحركات حوثية تستهدف الملاحة في البحر الأحمر بالتزامن مع التصعيد في الخليج العربي.