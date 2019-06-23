نائب الرئيس يصدر توجيهات للجنة الأمنية في وادي وصحراء حضرموت

وجه نائب رئيس الجمهورية، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفريق الركن، علي محسن صالح، اللجنة الأمنية، باليقظة الأمنية وتعزيز قدرات الأجهزة المختلفة ومضاعفة الجهود لتأمين فعالية بطولة العالم للملاكمة في سيؤون والتي يعد انعقادها نجاحاً يضاف إلى سلسلة النجاحات بالمحافظة.

جاء ذلك خلال ترأسه إجتماعاً للجنة الأمنية في مديريات الوادي والصحراء بحضرموت بحضور وكيل المحافظة لشئون مديريات الوادي والصحراء عصام بن حبريش الكثيري وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس وقائد قوات التحالف في حضرموت وعدد من القيادات العسكرية والأمنية.

وعبر نائب الرئيس عن شكره وتقديره لقيادة المحافظة وكل الأجهزة للجهود التي بذلوها في إنجاح انعقاد مجلس النواب والمهام الجديرة بالثناء في تثبيت الأمن والاستقرار وأداء مختلف المؤسسات.

كما عبر نائب الرئيس عن تقديره لجهود تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ومواقفهم الأخوية الصادقة في دعم الحكومة الشرعية.

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وأشاد بجهود الأجهزة العسكرية والأمنية في محاربة الإرهاب والتصدي للجريمة، مشيداً بتعاون أبناء حضرموت بمختلف توجهاتهم بقيادة محافظ المحافظة اللواء الركن فرج البحسني ووقوفهم ودعمهم للشرعية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وتعاون الجميع في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار والتنمية.

وأكد نائب الرئيس اهتمام القيادة السياسية بمحافظة حضرموت الحضارة والأصالة والتاريخ والتعايش التي احتضنت كل أبناء الوطن وقت الشدائد وباعتبارها أفضل النماذج لليمن الاتحادي المكون من ستة أقاليم لما عكسته من صورة مثالية في الأمن والاستقرار والتنمية والانحياز لخيار الدولة.

ورحب وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء وقائد المنطقة والقادة بزيارة نائب رئيس الجمهورية، معبرين عن تقديرهم لاهتمام ومتابعة القيادة السياسية.

وقدم الحاضرون تقارير الأداء لعمل مختلف الأجهزة والجهود المبذولة في تطبيع الأوضاع ومحاربة العناصر الإرهابية والعمل لحماية الممتلكات العامة والخاصة.