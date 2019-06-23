قوات الشرعية تحرر مواقع ومناطق جديدة في محافظة الضالع

تمكنت قوات الشرعية من تحرير مواقع جديدة شمال الضالع، وأكّد الناطق الرسمي باسم القوات المشتركة ماجد الشعيبي لـصحيفة «البيان» الإماراتية، تنفيذ عملية عسكرية أسفرت عن تحرير موقع وقصبة الدوير الاستراتيجي بالكامل، ومقتل عشرات الحوثيين بينهم مشرف الميليشيا في موقع الدوير، والاستيلاء على كمية من الأسلحة وأسر عدد من عناصر الميليشيا.
وأكدت مصادر عسكرية، وصول تعزيزات عسكرية جديدة من قوات التحالف إلى الساحل الغربي لمساندة القوات المشتركة جنوب الحديدة، بعد تزايد هجمات الميليشيا ومحاولتها تفجير الوضع عسكرياً من جديد.
وتصدّت القوات المشتركة لأكبر هجوم تشنه الميليشيا على مدينة حيس على حدود محافظة إب.
ولفت المصادر في تصريحات لذات الصحيفة، إلى أنّ قوات التحالف عزّزت القوات المرابطة في جنوب محافظة ومدينة الحديدة، بآليات عسكرية حديثة من شأنها رفع كفاءة القوات المشتركة لمواجهات حشود الميليشيا التي تستهدف مديريتي التحيتا جنوب الحديدة ومدينة حيس في أطراف محافظة الحديدة مع محافظة إب.
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