العمالقة تحبط محاولة تسلل للميليشيات في حيس بالحديدة

أحبطت قوات ألوية العمالقة محاولة تسلل قامت بها مجاميع من مليشيات الحوثي في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن .

وبحسب المركز الإعلامي لألوية العمالقة، قالت مصادر عسكرية ميدانية أن عناصر مسلحة تابعة لمليشيات الحوثي حاولت التسلل والتقدم صباح اليوم نحو مناطق عدة شمال بيت مغاري ومناطق تتمركز فيها قوات العمالقة .

واندلعت إشتباكات عنيفة مع مسلحي المليشيا حيث تمكن مقاتلو العمالقة من التصدي لهم وكبدوا عناصر المليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح فيما لاذت بقية العناصر بالفرار .

وفي ذات السياق دارت اشتباكات عنيفة بين أبطال العمالقة ومسلحي مليشيات الحوثي بالقرب من منطقة الحمينية غربي حيس ، عندما حاولت عناصر من الحوثيين التقدم نحو المنطقة وتم التصدي لتلك العناصر الإجرامية وتكبدت خسائر في صفوف مقاتليها .

وتأتي محاولات التسلل المتكررة لمليشيات الحوثي في الوقت الذي تصب فيه المليشيا غضبها على المدنيين الأبرياء بقذائف المدفعية وبكافة أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة كما حصل ليلة أمس في مدينة حيس .