العكيمي يطلع نائب الرئيس على المستجدات في محافظة الجوف

التقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم الأحد، محافظ محافظة الجوف اللواء أمين بن علي العكيمي، للإطلاع على الأوضاع الأمنية والمستجدات الميدانية وجهود تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة.

وخلال اللقاء استمع نائب الرئيس من محافظ المحافظة إلى سير العمليات العسكرية والقتالية والانتصارات التي يجترحها الأبطال بدعم الأشقاء في التحالف، وجهود السلطة المحلية في عملية البناء والتنمية وتلبية متطلبات المواطنين في المحافظة، معبراً عن تقديره لتلك التضحيات وللأشقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة على دعمهم المستمر للشرعية.

ووفق وكالة "سبأ" نقل نائب الرئيس تحيات الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لأفراد الجيش الوطني المرابطين في جبهات البطولة وميادين العزة والكرامة في المحافظة، مشدداً على مضاعفة الجهود ورفع مستوى اليقظة والجاهزية القتالية والمعنوية للمقاتلين للإسراع في تحقيق النصر وتحرير ما تبقى من المحافظة والوطن تحت سيطرة مليشيات الكهنوت والإجرام.

بدوره، عبر محافظ محافظة الجوف عن تقديره لاهتمام ومتابعة القيادة السياسية والعسكرية مجدداً التأكيد على وقوف جميع أبناء المحافظة خلف قيادة الشرعية بما من شأنه خدمة الوطن واستعادة ما تبقى منه.

ولفت محافظ المحافظة إلى الإنتهاكات والجرائم التي ترتكبها مليشيات الحوثي الإنقلابية بحق أبناء المحافظة في مناطق سيطرة الميليشيات، واستمرارها في استهداف المدنيين ومنازل المواطنين في المناطق المحررة بالقذائف والصواريخ.