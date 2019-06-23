باسلامة والجبواني يناقشان قضايا طلاب وزارة النقل المتبعثين بالخارج

ناقش وزير النقل صالح أحمد الجبواني ، مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين عبدالرحمن باسلامة ، اليوم بعدن ، مشاكل الطلاب الدارسين في الخارج والمبتعثين من قبل المؤسسات والهيئات التابعة لوزارة النقل .

وأكد الجبواني ، على حرص واهتمام الوزارة بطلاب الهيئات والمؤسسات التابعين لوزارة النقل ومتابعة انتظام إرسال الرسوم الدراسية لهم ، و أوضاع الطلاب وحل الإشكاليات التي تواجههم ومتابعة مستوياتهم الدراسية وتحصيلهم العلمي .

من جانبة أكد باسلامة ، على ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تولي الاهتمام بجميع الطلبة المبتعثين في دول الابثعات وتشرف على عملية ابثعاتهم ، ومتابعة أوضاعهم في دول الابتعاث ومن ضمنهم طلاب هيئات ومؤسسات وزارة النقل .

حضر اللقاء وكيل وزارة النقل لقطاع الموانئ والشؤون البحرية القبطان علي الصبحي .