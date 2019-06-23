عدن .. مناقشة الإستعدادات لإختبارات وزارة التعليم الفني في 27 يوليو القادم

ناقشت اللجنة العليا للإختبارات في وزارة التعليم الفني والتدريب المهني، في إجتماعها اليوم الأحد بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة الوزير الدكتور عبدالزراق الاشول، الإستعدادات الجارية لإجراء الإختبارات في 27 يوليو القادم .

وتطرق الإجتماع إلى الاجراءات التنظيمية والفنية المتعلقة بعمل لجان الاختبارات ومدى الجاهزية والاستعداد للعام الدراسي الحالي 2019-2020 .

واستعرضت اللجنة في الاجتماع الذي حضرة نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني عبدربه غانم المحولي، للتقارير الخاصة بلجنة فحص الملفات التي استكملت مهامها بمايتعلق بسلامة الوثائق، والخطوات التي تم انجازها في لجنة المطبعة السرية، والتأكد من فعالية كافة اللجان الخاصة بعملية التواصل مع مكاتب الوزارة في مختلف المحافظات والنزول لتنفيذ الاختبارات في الفترة الزمنية المحددة .

وخلال الإجتماع شدد الوزير على ضرورة الاسراع في تنفيذ المهام المتبعة لكل اللجان المعنية بتنفيذ الاختبارات للعام الدراسي الحالي، ووضع خطط لباقي مراحل عمل اللجنة، و انجاز التقارير اللازمة لتسير عمل اللجان بالشكل المطلوب .. لافتاً إلى ان الاختبارات ستعقد في 27 يوليو 2019 في المعاهد الفنية والمهنية على مستوى المحافظات المحررة .

وحث الوزير الأشول الجميع على العمل المشترك في تنفيذ الخطط التطويرية، وتقديم المقترحات التي تساهم في تحسين العملية التعليمية و تنفيذ الاختبارات في المراحل القادمة بالمعاهد الفنية والمهنية في مختلف المحافظات اليمنية.