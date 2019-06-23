مقتل 11 من مسلحي الحوثي خلال مواجهات مع الجيش شرق تعز

لقي 11 من مليشيات الحوثي بينهم قيادي ميداني اليوم مصرعهم في مواجهات عنيفة مع الجيش الوطني شرق تعز. وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قوات الجيش الوطني هاجمت مواقع المليشيا في الجبهات الشرقية والشمالية وأسفرت المواجهات عن مصرع 11 من المليشيات بينهم القائد الميداني المدعو " ابوقصي" وأصيب العشرات بقصف مدفعي عنيف استهدف الخطوط الدفاعية والأمامية. ونجح الجيش الوطني في تفكيك شبكات الغام وتدمير دبابة سوفتيل ومدرعة في جولة القصر.

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