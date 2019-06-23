مصدر عسكري يكشف لـ "الخليج 365" حقيقة المواجهات في العسكرية الثالثة

كشف مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الثالثة حقيقة اندلاع مواجهات اليوم الأحد داخل معسكر المنطقة في محافظة مأرب.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" ان خلاف بسيط نشب بين جنود من اللواء 14 مدرع والقوات الخاصة أمام لجان الصرف وتطور إلى تبادل لإطلاق النار لدقائق وتم إلقاء القبض على مطلقي النار.

وأكد المصدر ان اطلاق النار أودى بحياة جندي كما أسفر عن إصابة 4 آخرين، مؤكد ان ما حدث خلاف شخصي بين جنود وعادة ما يحصل ذلك في كل مكان.

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ونفى المصدر صحة الأنباء التي تتحدث سقوط 4 قتلى وعدد من الجرحى في

اشتباكات تزغم انها اندلعت داخل قيادة المنطقة العسكرية الثالثة بمحافظة

مأرب.