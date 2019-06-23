أمطلي ومارم يدشنان إختبارات الثانوية العامة في المدارس اليمنية بالقاهرة

دشن وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع التعليم، فضل أمطلي، وسفير اليمن لدى جمهورية مصر العربية، الدكتور، محمد علي مارم، اختبارات الثانوية العامة في المدارس اليمنية بالقاهرة ..

وأطلع أمطلي ومارم على سير عملية الامتحانات وأداء لجان المراقبة ، مشدداً على أهمية الانضباط في العملية الامتحانية وتقديم نموذج مشرف من خلال المدارس اليمنية في القاهرة .

وخلال الزيارة اكد أمطلي على أن الوزارة تعمل على ضبط العملية الامتحانية وفقاً لاعلى مقاييس الجودة المتبعة ، وأن لجنة النظام والمراقبة ستقوم بالإشراف اليومي على سير عملية الامتحانات ورفع التقارير عنها أولاً بأول إلى الوزارة ..

وأشاد الدكتور امطلي بأداء المدارس اليمنية والجهود المبذولة من إدارات المدارس وقيادة السفارة اليمنية في تحسين وتطوير الخدمات التعليمية المقدمة لأبناء الجالية اليمنية في مصر ، متمنياً للطلاب الدارسين التفوق والنجاح ..

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بدوره خاطب مارم الطلاب بقوله "أنتم شباب الوطن الذين نعول عليهم بناء مستقبل أفضل فمنكم سيكون الطبيب والمهندس والمعلم والسياسي ، ولن تتمكنوا من تحقيق ذلك الا بالعلم والمعرفة ، وما تبذلونه اليوم من جهد ستحصدونه غداً في مستقبلكم المشرف بإذن الله " ..

وأضاف الوطن ينتظر منكم الكثير وعليكم أن تفكروا جميعاً في بناء وطنكم الذي تضرر من حرب الميليشيات الانقلابية التي حاولت تدمير كل شي ، لكنها لن تستطيع تدمير الانسان اليمني الذي تمثلون انتم كشباب النسبة العظمى فيه .

وجدد مارم التأكيد على متانة العلاقات اليمنية المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.. مثمناً الدعم المستمر والتسهيلات المقدمة من الأشقاء في جمهورية مصر العربية لأخوتهم أبناء الجالية اليمنية .