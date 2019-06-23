شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. مقتل رئيس الحكومة الشرعية ورئيس هيئة الأركان العام في انقلاب عسكري مفاجئ في أمهرة بدعم إماراتي وبيان عاجل لرئاسة الوزراء (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت وسائل إعلام إثيوبية، الأحد، بمقتل رئيس أركان الجيش الإثيوبي سياري ميكونين، برصاص حارسه الشخصي.



وكان رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، قد أكد، الاثنين، أن رئيس أركان الجيش الجنرال سياري ميكونين أصيب بجروح إثر تعرضه لإطلاق نار.

وأدلى رئيس الوزراء بتصريحه في خطاب ألقاه عبر التلفزيون الوطني وظهر فيه مرتدياً البزة العسكرية.

محاولة انقلاب

وكانت وسائل إعلام رسمية إثيوبية قد أعلنت، الأحد، أن رئيس ولاية أمهرة ومستشاره قتلا خلال محاولة انقلاب في الولاية.

وأضافت وسائل الإعلام أن رئيس الولاية أمباتشو ميكونين ومستشاره تعرضا للهجوم في مكتبيهما، السبت.

وبحسب البيان الرسمي، فإن رئيس الحكومة المحلية قتل هو ومساعده بعد اقتحام مسلحين لمكتبيهما، بينما صرح رئيس الوزراء أبي أحمد بتعرض رئيس أركان الجيش لإصابة بطلق ناري خلال محاولة الانقلاب.

كذلك، أعلن التلفزيون الإثيوبي، الأحد، مقتل رئيس حكومة أمهرة ومسؤول آخر في أعقاب محاولة انقلاب أعلن عنها رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد.

وأضاف التلفزيون الرسمي الإثيوبي أن جنرالاً بالجيش يقف وراء محاولة الانقلاب في ولاية أمهرة.

السفارة الأميركية تحذر.

وسائل إعلام أثيوبية اتهمت دولة الإمارات العربية المتحدة بالوقوف خلف محاولة الانقلاب الفاشلة ، لتعارض سياسة رئيس وزراء أثيوبيا الجديد، مع سياسات الإمارات .

من جهتها، أصدرت السفارة الأميركية في إثيوبيا سلسلة تحذيرات للرعايا الأميركيين المقيمين في هذا البلد، بعد معلومات أفادت بحصول إطلاق نار في العاصمة أديس أبابا ووقوع أعمال عنف في مدينة بحر دار في ولاية أمهرة (شمال غرب).

وقالت إثيوبيا، السبت، إن محاولة فاشلة وقعت للإطاحة بزعيم إحدى ولايات البلاد التسع، ما يؤكد التحديات التي تواجه رئيس الوزراء الجديد مع محاولته إجراء إصلاحات سياسية وسط اضطرابات واسعة النطاق.