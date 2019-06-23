اشتباكات مسلحة وسط احد معسكرات المرتزقة في مأرب

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مأرب قالت مصادر محلية مطلعة بمحافظة مأرب ” إن أربعة من أفراد القوات الموالية لحزب الاصلاح قتلوا في مواجهات مسلحة وأصيب عدد آخر داخل قيادة المنطقة العسكرية الثالثة بمحافظة مأرب. وأوضحت المصادر ” إن خلافات نسبت بين أفراد من المنطقة وقوات أخرى من الشرطة ترافق لجان صرف المرتبات. وأضافت المصادر ” إن المواجهات جاءت بعد تطور الخلاف بين أفراد المنطقة والشرطة بسبب الخلاف على صرف الرواتب.

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