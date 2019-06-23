شكرا لقرائتكم خبر عن تونس .. تكريم اليمن في ختام الملتقى العربي للإعلام الشبابي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اختتم بمدينة الحمامات التونسية الملتقى العربي للإعلام الشبابي 2019، أولى فعاليات تونس عاصمة الشباب العربي 2019.

وفي حفل الختام الذي حضره عدد من المسؤولين العرب تم تكريم اليمن ممثلة بالأستاذ عبدالناصر باحبيب سفير بلادنا في تونس بالإضافة إلى رئيس الوفد اليمني الدكتور أنيس ثابت عثمان المستشار الثقافي بسفارتنا في تونس.

وأشاد السفير باحبيب بأنشطة الملتقى وما تضمنه من دورات وورش عمل مهنية إعلامية بقيادة مدربين ومحاضرين، مؤكدًا بأن مثل هذه الملتقيات التي تجمع شباباً من دول عربية مختلفة تعزز من أواصر التعاون والتكاتف وتبادل الخبرات بينهم، مما يسهم في تطوير فكر الشباب إعلامياً وتطوير مهاراتهم بما يواكب العصر.

وشارك في الملتقى الذي أقيم على مدى (5) أيام 120 شاباً يمثلون تسع دول عربية هي اليمن والعراق والمغرب وفلسطين والأردن ومصر وليبيا وسلطة عمان بالإضافة إلى الدولة المستضيفة تونس.