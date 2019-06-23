شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى داخل المنطقة العسكرية الثالثة بعد خلافات مع لجان المرتبات والبصمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر عسكرية مطلعة ” إن أربعة من أفراد الجيش قتلوا في مواجهات مسلحة وأصيب عدد آخر داخل قيادة المنطقة العسكرية الثالثة بمحافظة مأرب. وأوضحت المصادر ” إن خلافات نسبت بين أفراد من المنطقة وقوات أخرى من الشرطة ترافق لجان صرف المرتبات. وأضافت المصادر ” إن المواجهات جاءت بعد تطور الخلاف بين أفراد من الجيش والشرطة بسبب لجان صرف الرواتب التي تمتنع عن صرف أي مرتبات إلا بوجود نظام البصمة . وبدأت وزارة الدفاع مؤخراً وهيئة الأركان العامة بفرض نظام البصمة خلال صرف مرتبات الجيش والأمن في المناطق المحررة.

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