شكرا لقرائتكم خبر عن الريال يواصل تراجعه أمام العملات الأجنبية .. آخر تحديث لسعر الصرف من محلات الصرافة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يواصل الريال اليمني تراجعه، أمام الدولار والريال السعودي، بعد أزمة الإضراب لمحلات الصرافة، وتداعيات الممارسات الحوثي ضد شركات الصرافة، وانهار الريال بسبب تعاملات السوق السوداء، والمضاربة بالعملة.

سعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، في تعاملاته اليوم الأحد، الموافق 23 يونيو 2019م.

العملة الأجنبیة سعر البیع مقابل الریال الیمني سعر الشراء مقابل الریال الیمني

الدولار الأمریكي 560 565

الریال السعودي 148 150

الدرھم ألإمارتي 150 153