شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالملك الحوثي يشن حربا جديدة على محمد الحوثي .. تصعيد غير مسبوق وحملة مطاردات واعتقالات بالجملة (تفاصيل خطيرة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية بمحافظات صنعاء وعمران وذمار وصعدة، ان مليشيا "عبدالملك" يضيقون الخناق على اتباع ابن عمه، محمد عبدالعظيم الحوثي، ويزجون بالعشرات منهم في السجون.

واوضحت المصادر ل " المشهد اليمني " انه يجري في المحافظات الاربع سباق محموم للسيطرة على المساجد ومجالس الحديث والموارد الزكوية.

وأشارت المصادر الى أن مليشيا عبدالملك تشن حملة تضييق وترهيب و اعتقالات ضد العشرات من أنصار، محمد عبدالعظيم، الموالي لمجد الدين المؤيدي، أحد مؤسسي حركة "الشباب المؤمن".

وبينت المصادر، أن المليشيا بررت حملة الاعتقالات لتقاعس الموالين لمحمد عبدالعظيم عن ما أسمته "الجهاد" والتحرك إلى الجبهات لمؤازرة عناصرها.

ويجري سباق محموم بين الطرفين لاستعطاف المواطنين البسطاء، كل الى صفه.

ويعرف اتباع محمد عبدالعظيم ب"العلماء"، فيما يعرف اتباع عبدالملك ب"المجاهدين" و تارة "الاولياء" .