شكرا لقرائتكم خبر عن قائد عسكري رفيع بالشرعية يهاجم التحالف ويقول بأن المخططات الخبيثة انكشفت (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن مدير دائرة الرقابة والتفتيش بوزارة الدفاع العميد الركن مسفر الحارثي هجوما لاذعا على بعض القوى في التحالف العربي داعيا كافة القيادات إلى عدم الصمت .

حيث قال الحارثي بأنه يوما بعد يوم بدأت تتكشف تفاصيل المخططات الخبيثة لبعض القوى الذي جاءت ضمن التحالف بهدف القضاء على المشروع السلالي في اليمن وانحرفت عن مسار الهدف المعلن عنه واتجهت نحو مصالحها (في إشارة منه إلى دولة الإمارات).

وأضاف الحارثي بأن أهداف هذه القوى _(الامارات)_ من تشكيلها للمليشيات ومحاولتها إفراغ عدن من السلطة الشرعية وانهاك الجيش الوطني بمواجهات عبثية في المحافظات المحررة وتشكيل جيش من مرتزقة الإعلام لإشعال الفتنة وقلب الحقائق هو إدخال الجنوب في حالة فوضى خلاقه وحرب أهلية عبر أدوات رخيصة كي يفقد الجنوب قوته ويصبح غير قادر على المقاومة ويتم تفتيته وتفكيكه إلى دويلات صغيرة لفرض نظام الوصاية ونهب الثروات.

جاء ذلك في منشور على صفحته على الفيس بوك