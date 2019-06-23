شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. وزير في الحكومة الشرعية ينشر صوره في جزر أمريكية بعد منعه من زيارة الجزر اليمنية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تتواصل ردود الأفعال داخل الحكومة اليمنية، في التعبير عن الإمتعاض من الدور الإماراتي في جنوب اليمن، وما تقوم به من ممارسات وتحكم بأغلب مدن الجنوب، وبشكل خاص الموانئ والجزر.
وفي هذا الصدد غرد وزير الدولة وأمين العاصمة، اللواء عبد الغني جميل، في حسابه”بتويتر” من الولايات المتحدة الأمريكية قائلاً:
“من كثر حبي للجزر اليمنية الذي لم أستطيع الذهاب اليها والجميع يعرف السبب”.
وأضاف أمين العاصمة في تغريدته التي أرفق فيها صور له مع عناصر من القوات البحرية الأمريكية، “الآن بجزيرة استيتين آيلاند، أمام جسر ڤرزانا برتش، اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية مع عدد من الأصدقاء من القوات البحرية”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. وزير في الحكومة الشرعية ينشر صوره في جزر أمريكية بعد منعه من زيارة الجزر اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.