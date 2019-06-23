شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. وزير في الحكومة الشرعية ينشر صوره في جزر أمريكية بعد منعه من زيارة الجزر اليمنية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تتواصل ردود الأفعال داخل الحكومة اليمنية، في التعبير عن الإمتعاض من الدور الإماراتي في جنوب اليمن، وما تقوم به من ممارسات وتحكم بأغلب مدن الجنوب، وبشكل خاص الموانئ والجزر.

وفي هذا الصدد غرد وزير الدولة وأمين العاصمة، اللواء عبد الغني جميل، في حسابه”بتويتر” من الولايات المتحدة الأمريكية قائلاً:

Advertisements

“من كثر حبي للجزر اليمنية الذي لم أستطيع الذهاب اليها والجميع يعرف السبب”.

وأضاف أمين العاصمة في تغريدته التي أرفق فيها صور له مع عناصر من القوات البحرية الأمريكية، “الآن بجزيرة استيتين آيلاند، أمام جسر ڤرزانا برتش، اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية مع عدد من الأصدقاء من القوات البحرية”.