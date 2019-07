شكرا لقرائتكم خبر عن سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي من تهديد علي محسن الأحمر لأبناء الجنوب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن ناشطون جنوبيون هجوماً عنيفاً على نائب الرئيس اليمني الاخواني ” علي محسن الأحمر ” وذلك على خلفية تهديده لأبناء الجنوب وتوعدهم بفرض الوحدة بالقوة . الناشطون الجنوبيون حولوا التهديد الذي اطلقه ” علي محسن الأحمر” الى مادة للسخرية والتهكم، من خلال استدعاء فيديوهات، لقيام مجموعة حوثية بانتهاك حرمة منزل علي […]

