البنك المركزي يعد نظام إلكتروني لمتابعة الاعتمادات المستندية (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - قال محافظ البنك المركزي حافظ معياد ان ” البنك يعد حاليا نظام إلكتروني لمتابعة حركة سير عمليات الاعتمادات المستندية مباشرة من قبل البنك التجاري أو العميل”. جاء ذلك خلال ترأسه الاجتماع الدوري بين البنك المركزي والبنوك التجارية والإسلامية لمناقشة آلية العمل المصرفي لتنشيط قطاع التجارة من خلال إجراءات فتح الاعتمادات المستندية للسلع الأساسية والثانوية، لتفعيل حركة الدورة النقدية. وأكد معياد اهتمام البنك المركزي بتقديم المساعدات اللازمة للبنوك للتغلب على المعوقات التي تواجهها.. مشددا في المقابل على ضرورة التزام كافة البنوك بتفعيل إدارات الامتثال والالتزام، لفرض شفافية في العمل بين البنوك والبنك المركزي والذي سينعكس إيجابا على خلق الثقة المتبادلة بين البنوك والعملاء من جهة والبنك المركزي من جهة أخرى. حضر الاجتماع مدراء البنوك التجارية والإسلامية العاملة في عدن، ومدراء عموم إدارات البنك المركزي المعنيين.



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