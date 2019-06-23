فنانة كويتية : عار علينا أن يرفرف علم الإمارات في سقطرى اليمنية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الكويت

هاجمت فنانة كويتية، دويلة الإمارات المتحدة على ما تمارسه من احتلال وعمليات بلطجة وتسلط في اليمن، مطالبة بطردها من المحافظات اليمنية.

ونشرت شمس في تغريدة في حساب على تويتر باسم “شمس الكويتية”، مقطعا مصورا يظهر الأعلام الإماراتية ترفرف في جزيرة سقطرى اليمنية.

وقالت شمس الكويتية معلقة على ذلك: عار علينا والله .. العلم الإماراتي يرفرف في محافظة وجزيرة سقطرى اليمنية .

واختتمت تغريدتها بالقول: ” تأمين جزركم أولى يا سرق، اليمن كبيرة عليكم”.