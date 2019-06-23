- 1/2
- 2/2
جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الكويت
هاجمت فنانة كويتية، دويلة الإمارات المتحدة على ما تمارسه من احتلال وعمليات بلطجة وتسلط في اليمن، مطالبة بطردها من المحافظات اليمنية.
ونشرت شمس في تغريدة في حساب على تويتر باسم “شمس الكويتية”، مقطعا مصورا يظهر الأعلام الإماراتية ترفرف في جزيرة سقطرى اليمنية.
وقالت شمس الكويتية معلقة على ذلك: عار علينا والله .. العلم الإماراتي يرفرف في محافظة وجزيرة سقطرى اليمنية .
واختتمت تغريدتها بالقول: ” تأمين جزركم أولى يا سرق، اليمن كبيرة عليكم”.
كانت هذه تفاصيل خبر فنانة كويتية : عار علينا أن يرفرف علم الإمارات في سقطرى اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.