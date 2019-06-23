حملات إلكترونية تندد بمخططات الإمارات في اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

تتصاعد ردود الأفعال المنددة بالممارسات التي تقوم بها دول العدوان وعلى رأسها الامارات في جنوب اليمن ، من تكوين للميليشيات ودعمها ماليا وعسكريا من أجل تقسيم اليمن إلى دويلات صغيرة .

وحاولت ميليشيا “النخبة الشبوانية” التابعة لأبو ظبي السيطرة على عتق الأسبوع الماضي، فيما حاولت ميليشيا الحزام الأمني في سقطرى السيطرة على الميناء الحيوي وأدى إلى اندلاع اشتباكات بين القوات التابعة لأبو ظبي وقوات موالية لحزب الاصلاح.

وعقب الممارسات العبثية للإمارات، دشن نشطاء يمنيون حملات” على شبكات التواصل رفض للتواجد الاماراتي الذي يرسل المزيد من التعزيزات العسكرية والجنود السودانيين الى اليمن.