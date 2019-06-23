شكرا لقرائتكم خبر عن خلفان يطالب التحالف بالتدخل لانقاذ الشرعية! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طالب ‏الخبير والمحلل العسكري ، خلفان الكعبي ، قوات التحالف العربي في اليمن بالتدخل لإنقاذ حكومة الشرعية.

وقال الكعبي على حائط صفحته بـ”تويتر” رصدها محرر "الأمناء" :" يجب على التحالف العربي إن يتدخل ليصحح الخلل الواضح في حكومة الشرعية اليمنية لآن الحال لن ينصلح".

وأضاف” قائلاً:" المطلوب الحسم في قضية الجنوب ومن حق الجنوبيين بناء دولتهم، أبعاد المفسدين من الحكومة اليمنية وعلى رأسهم الأحمر، وضع نهج واضح للجيش الوطني وإبعاد الطائفيين منهم، الاستفادة من الثروات المتاحة للشعب اليمني".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خلفان يطالب التحالف بالتدخل لانقاذ الشرعية! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.