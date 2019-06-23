الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

الأحمر يدخل على خط الأزمة في شبوة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الأحمر يدخل على خط الأزمة في شبوة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أجرى نائب الرئيس هادي، علي محسن الأحمر، مساء السبت، اتصالاً هاتفياً بمحافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو، قال (الأحمر) ان الاتصال للاطمئنان على الأوضاع والأمن والاستقرار وعملية التنمية في المحافظة الغير موجودة أصلا.

وأشاد الأحمر بما وصفها الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطة المحلية بقيادة المحافظ واللجنة الأمنية، مشددا على أهمية تضافر جهود كل أبناء شبوة للحفاظ على الأمن والاستقرار وانخراط جميع الجهود في البناء والتنمية للنهوض بشبوة لتكون نموذج للمحافظات المحررة.

وعبر الأحمر عن تقديره للتحالف بقيادة المملكة العربية وجهودهم المستمرة في دعم الشرعية.

Advertisements

ودعا جميع أبناء محافظة شبوة بمختلف توجهاتهم للحفاظ على شبوة وتوحيد الجهود لمواجهة ميليشيا الانقلاب الحوثية الإيرانية واستكمال تحرير ما تبقى من أرض الوطن واستعادة الشرعية والمضي قدماً لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي قال انه أجمع عليها كل أبناء اليمن ومن أهمها إقامة اليمن الاتحادي من ستة أقاليم وبما يكفل مشاركة واسعة لكل أبناء الوطن في السلطة والثروة وتحمل المسؤولية الوطنية.

كما دعا نائب الرئيس أبناء الوطن بمختلف أطيافهم ومكوناتهم للاصطفاف مع الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

من جانبه عبر محافظ المحافظة عن تقديره لاهتمام ومتابعة القيادة السياسية، مجدداً التأكيد على وقوف كل أبناء المحافظة خلف قيادة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ومساندتهم للجهود المبذولة الرامية لإرساء الأمن ومضاعفة جهود البناء والتنمية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأحمر يدخل على خط الأزمة في شبوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا