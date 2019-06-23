شكرا لقرائتكم خبر عن الأحمر يدخل على خط الأزمة في شبوة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أجرى نائب الرئيس هادي، علي محسن الأحمر، مساء السبت، اتصالاً هاتفياً بمحافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو، قال (الأحمر) ان الاتصال للاطمئنان على الأوضاع والأمن والاستقرار وعملية التنمية في المحافظة الغير موجودة أصلا.

وأشاد الأحمر بما وصفها الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطة المحلية بقيادة المحافظ واللجنة الأمنية، مشددا على أهمية تضافر جهود كل أبناء شبوة للحفاظ على الأمن والاستقرار وانخراط جميع الجهود في البناء والتنمية للنهوض بشبوة لتكون نموذج للمحافظات المحررة.

وعبر الأحمر عن تقديره للتحالف بقيادة المملكة العربية السعودية وجهودهم المستمرة في دعم الشرعية.

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ودعا جميع أبناء محافظة شبوة بمختلف توجهاتهم للحفاظ على شبوة وتوحيد الجهود لمواجهة ميليشيا الانقلاب الحوثية الإيرانية واستكمال تحرير ما تبقى من أرض الوطن واستعادة الشرعية والمضي قدماً لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي قال انه أجمع عليها كل أبناء اليمن ومن أهمها إقامة اليمن الاتحادي من ستة أقاليم وبما يكفل مشاركة واسعة لكل أبناء الوطن في السلطة والثروة وتحمل المسؤولية الوطنية.

كما دعا نائب الرئيس أبناء الوطن بمختلف أطيافهم ومكوناتهم للاصطفاف مع الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

من جانبه عبر محافظ المحافظة عن تقديره لاهتمام ومتابعة القيادة السياسية، مجدداً التأكيد على وقوف كل أبناء المحافظة خلف قيادة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ومساندتهم للجهود المبذولة الرامية لإرساء الأمن ومضاعفة جهود البناء والتنمية.