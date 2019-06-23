قبائل مأرب تحتجز مسؤول عسكري

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مأرب كشفت مصادر محلية في محافظة مأرب، عن قيام القبائل في المحافظة باحتجاز احد القادة العسكريين وذلك على ذمة خلافات مالية.

وذكرت المصادر أن مسلحين قبليين اختطفوا قبل ايام الرائد/ عبيد بازهير – مندوب قيادة المنطقة العسكرية الثانية الموالية للعدوان .

وبحسب بيان صادر عن المنطقة فإنَّ: القيادة العسكرية الثانية تؤكد قيام عناصر قبلية بختطف بازهير لليوم الثالث على التوالي.. مشيرة الى أن الاخير كان في مهمة عسكرية في مأرب

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