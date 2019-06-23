شكرا لقرائتكم خبر عن ‘‘أنا أحبك’’ شرطي يحرر مخالفة لفتاة بسبب ‘‘جمالها الفاتن’’ ويضع هذه العبارة في القسيمة (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فتحت الشرطة في الأوروغواي تحقيقا ضد شرطي مرور حرر مخالفة ضد فتاة بسبب جمالها المفرط وكتب على وصل المخالفة عبارة "أنا أحبك".

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