شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تراجع ترامب.. السعودية طلبت من دولة عظمى غيرأمريكا توجيه ضربات عسكرية ضد إيران.. وهكذا كان الرد! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني تقريرا سلط من خلاله الضوء على مناشدة مسؤول في الاستخبارات السعودية للسلطات البريطانية، للقيام بهجمات محدودة ضد أهداف عسكرية إيرانية، وذلك بعد ساعات فقط من إلغاء دونالد ترامب للهجمات المقرر شنها على الجمهورية الإسلامية.

وقال الموقع، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير كان يرافق المسؤول الاستخباراتي في رحلته إلى لندن.

ومع ذلك، فقد أفاد مسؤول بريطاني مطلع على الأحداث واشترط عدم الإفصاح عن هويته بأن المساعي السعودية قابلتها آذان صماء، مُضيفًا أن "شعبنا كان متشككا"، كما أن البريطانيين رفضوا مطالب المسؤول السعودي بشكل مباشر.

علاوة على ذلك، قدم المسؤول السعودي معلومات استخباراتية إضافية تربط إيران بالهجوم الأخير على ناقلتين نفطيتين في خليج عمان، لكن البريطانيين لم ينبهروا بهذه الأدلة.

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ومن جهتها، أيدت الحكومة البريطانية الاتهامات السعودية والأمريكية التي ترى بأن لطهران يدا في هذا الهجوم، حيث كتب وزير خارجيتها البريطاني جيريمي هنت على موقع تويتر في 14 حزيران/ يونيو الجاري: "أُدِين هجمات الأمس على السفن في خليج عمان. يستنتج تقييم المملكة المتحدة أن إيران قامت بالهجوم".

ولم يكتف هنت بهذا القدر، ليضيف في تغريدته أن "هذه الهجمات الأخيرة مبنية على نمط من زعزعة السلوك الإيراني وتشكل خطراً كبيراً على المنطقة".

ووفقًا للمصدر البريطاني، فسيتجه المسؤول الاستخباراتي السعودي نحو القدس نهاية هذا الأسبوع، حيث سيشارك مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون في جهود ضاغطة مماثلة مع المسؤولين الإسرائيليين.

وأضاف الموقع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعرب يوم الخميس الماضي عن دعم بلاده لموقف واشنطن ضد طهران.