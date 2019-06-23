فضيحة مدوية للامارات بدعم الحوثيين طائرات مسيرة ....تفاصيل وصورة

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عدن - ياسمين التهامي - *فضيحة...*

ضبط طائرات مسيرة وصواريخ للحوثيين قادمة من الجنوب*

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الجوف - خاص

تم إلقاء القبض على سيارة محملة بصواريخ وطائرات مسيرة صباح يوم امس وأفادت الأنباء أن الشابين المكلفين بتوصيلها للحوثي سلموها للسلطة المحلية بحافظة الجوف Advertisements وقام محافظ المحافظة بتسليمها لقوات التحالف في الخضراء بالجوف وأوضحت المعلومات الأولية أن السيارة تبين أنها قادمه من الجنوب..ولم يتم الكشف عن مكان قدومها أو الجهة التي سهلت نقلها.. لكن تم العثور بحوزتهم تصريحات رسمية من ألوية الحزام الامني التابع للامارات العربية المتحدة وهو ما يؤكد انه دعم اماراتي للحوثيين ضمن سياسة اطالة الحرب واستنزاف السعودية وتنفيذ مخططات الامارات بتقسيم اليمن والبسط والسيطرة على الثروات والسواحل والجزر والمؤسسات السيادية وتجري السلطات الأمنية بمساعدة التحالف تحقيقاتها وتحرياتها حول الحادثة

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