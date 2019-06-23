شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: لم أتراجع عن توجيه ضربة لإيران لكنني أوقفت التنفيذ حاليًا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة له على تويتر اليوم، لم أقل إنني تراجعت عن توجيه ضربة لإيران لكنني أوقفت تنفيذها في الوقت الحالي.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية أنّ الولايات المتحدة شنّت هذا الأسبوع هجمات إلكترونية استهدفت أنظمة حاسوبية إيرانية تستخدم لإطلاق الصواريخ، وشبكة تجسّس إيرانية، وذلك بعد إسقاط إيران طائرة استطلاع أمريكية بدون طيار.

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وقالت صحيفة ”واشنطن بوست“ وموقع ”ياهو نيوز“ إنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي عدل في اللحظة الأخيرة مساء الخميس عن توجيه ضربة عسكرية إلى إيران ردّاً على إسقاطها الطائرة الأميركية المسيّرة أثناء تحليقها فوق مضيق هرمز، أذن سراً للقيادة السيبرانية الأميركية بشنّ هجمات إلكترونية انتقامية ضدّ طهران.

ووفقاً لواشنطن بوست فإنّ أحد هذه الهجمات السيبرانية استهدف أجهزة كمبيوتر تستخدم في إدارة عمليات إطلاق الصواريخ.

وبحسب ”ياهو نيوز“ فإنّ هجوماً إلكترونياً آخر استهدف شبكة تجسّس إيرانية مكلّفة مراقبة السفن التي تعبر مضيق هرمز.