شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن ..مصادر مطلعة تكشف عن خيارات اضطرارية وشيكة ستلجأ اليها الشرعية اليمنية لاجبار الإمارات على سحب قواتها من المواني والجنوب ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مطلعة عن رفض القيادة الإماراتية التوجيه لقواتها والميلشيات الموالية لها المتمركزة في مينائي عدن و" بلحاف " بشبوة بالانسحاب وتسليم الميناءين للقوات التابعة للجيش الوطني .

واكدت المصادر أن القيادة الشرعية قد تلجأ الى خيار الاعلان بشكل منفرد عن انهاء مشاركة القوات الإماراتية في التحالف العربي لدعم الشرعية في حال لم تبادر قيادة التحالف العربي بوضع حد لتجاوزات الإمارات أو انهاء عضويتها في التحالف العسكري .

ولم تستبعد المصادر لجوء القيادة اليمنية الى الخيار العسكري لاجبار القوات الإماراتية والميلشيات الموالية لها على الانسحاب القسري من الموانيء التي تسيطر عليها .