شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالباري عطوان : هذة الدول الخليجية ستكون الضحية القادمة وكبش الفداء لأي حرب تندلع في المنطقة بين امريكا وايران .."فيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق الكاتب العربي المعروف، عبدالباري عطوان على حادثة إسقاط الحرس الثوري الإيراني للطائرة المسيرة الأمريكية في مضيق هرمز.

وقال عطوان إن الضربة الإيرانية حطمت الأسطورة الأمريكية وأسقطت سمعتها بعد إسقاطها للطائرة الأمريكية المتطورة .. مضيفا أن إيران تمتلك استراتيجية واضحة صادمة للأمريكان، تتمثل بصد أي اعتداء على سيادتها.

وذكر عطوان أن الضربة الإيرانية أسقطت سمعة الأمريكان إلى الحضيض وجعلت ترامب يصاب بالجنون . مشيرا إلى أن الايام والفترة القادمة ستشهد تحدي إيراني وتصميم على الرد على أي "حماقة أمريكية " برد أقوى وأكبر .

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ونوه عطوان إلى أن دول الخليج ، السعودية والإمارات والبحرين، دول مدنها مزدهرة ومتطورة ، فلا مصلحة لهم في الحرب، مشيرا إلى أنها ستكون الضحية القادمة وكبش الفداء لأي حرب قد تندلع في المنطقة بين الإيرانيين وأمريكا.

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