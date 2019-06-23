شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المشتركة تحبط هجوماً حوثياً شمال الضالع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أحبطت القوات المشتركة، اليوم السبت، محاولة تقدم لميليشيا الحوثي الإنقلابية شمال محافظة الضالع .

وذكرت مصادر عسكرية، أن الميليشيات حاولت التقدم في منطقة وينان شمال غرب مريس .. مشيرة إلى أن قوات الجيش تصدت لمحاولة التقدم ووجهت ضربة موجعة لميليشيا الحوثي الإرهابية، مستخدمة فيه كافة أنواع الأسلحة.

وأسفرت المواجهات عن مصرع وجرح العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي، وإجبار من تبقى منهم على الفرار والانسحاب، مخلفين جثث قتلاهم.

