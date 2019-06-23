شاهد بالصورة.. الخائن الكبير للشرعية يؤدي قسم الولاء والطاعة والخضوع لـ"الحوثي" (الأسم + تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - التقى قائد ما تسمى الإستخبارات العسكرية لمليشيات الحوثي الإنقلابية ، المدعو ” أبو علي الحاكم ” أمس، بقيادي مؤتمري كبير وشيخ قبلي من مديرية نهم بمحافظة صنعاء، بعد أن كان قد أعلن في وقت سابق إنشقاقه عن المليشيات، وإنضمامه إلى الحكومة الشرعية ، وقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في المديرية .

وكشفت مصادر مطلعة لـ"المنارة نت " أن الخائن القبلي الكبير الشيخ " أحمد درهم الشليف ” رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام في مديرية نهم ، زار أمس القيادي الحوثي "أبو علي الحاكم" ليؤدي أمامه قسم الولاء والخضوع والطاعة لزعيم المليشيات "عبدالملك الحوثي" . مضيفة بأن الخائن الشليف طلب من "الحاكم" إبلاغ "الحوثي" بهذا القسم .

"المنارة نت " يرفق مع هذا الخبر ، صورة تداولتها أمس عدد من المواقع الأخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، من اللقاء الذي جمع خائن الشرعية الدستورية والثورة والجمهورية والوحدة ، رئيس المؤتمر الشعبي العام في مديرية نهم "أحمد درهم الشليف ” مع القيادي الحوثي أبو علي الحاكم، بحضور الناطق العسكري للمليشيات ” يحيى سريع “.



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