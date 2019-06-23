شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات محسوبة على الشرعية اليمنية تغادر السعودية خوفا من الاعتقال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت مصادر يمنية بان عدد من قيادات حكومة المنفى اليمنية غادروا الرياض بصورة نهائية تحوطا من تعرضهم للاعتقال في السعودية عقب تسرب تسجيلات تكشف عن مفاوضات سرية بين قيادات اخوانية يمنية مع الحوثيين لتشكيل تحالف يمني ضد التحالف العربي



وقالت المصادر، بحسب صحيفة "عرب اميركا"، ان المغادرين توزعوا بين الدوحة واسطنبول والقاهرة وصنعاء ومأرب والجوف ومن بينهم الاستاذ عبدالوهاب الأنسي.







وذكرت ان مستشار رئيس الجمهورية الذي اصبح وفقا لأحد المصادر في مكان أمين داخل اليمن يقود مفاوضات سرية مع الحركة الحوثية حول سبل مواجهة خطر إعادة تشطير اليمن. ويزعم قياديون كبار في حكومة المنفى اليمنية ان التحالف العربي يسعى لفرض التقسيم بالامر الواقع.

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