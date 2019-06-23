شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء .. مصرع 5 قيادات حوثية بارزة في مواجهات وغارات جوية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقيت ثلاث قيادات بارزة في ميليشيا الحوثي الإنقلابية، مصرعهم في غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، حسبما أفاد مراسل قناة العربية الإخبارية في اليمن، محمد العرب .

أفاد مراسل "العربية" بمقتل أبو جابر البكيلي، مسؤول كتيبة الموت في رازح وأبو منتضر الرزاحي مسؤول الإمداد والعمليات الحربية بغارة لطيران التحالف.

كما قتل القيادي الميداني الحوثي عبدالله صالح ساري مع 8 من مرافقيه في غارة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

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وكانت سبعة من عناصر الميليشيات بينهم ثلاث قيادات قد لقيوا مصرعهم في مواجهات مع الجيش الوطني، صباح السبت، شرق تعز .

وقال مصدر عسكري إن المواجهات أدت إلى مقتل قائد الميليشيات في جبهة الأمن المركزي المدعو "أبو علي"، ومقتل خبير المتفجرات أحمد الضلعي قبالة ورشة طربوش، بالإضافة إلى مقتل 3 آخرين، وأصيب العشرات بالقرب من معسكر الأمن المركزي في المواجهات المستمرة.

وأضاف أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تجمعا للميليشيات وأحرقت طقما عسكريا ومقتل جميع من كانوا على متنهما، واستعادت كمية من الأسلحة الرشاشة والألغام والعبوات الناسفة بعد مصرع خبير المتفجرات.

