قناص يمني يحصد رؤوس 8 جنود سعوديين في يوم واحد

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – نجران
لقي عدد من الجنود السعوديين مصارعهم امس السبت، بنيران قناصة الجيش واللجان الشعبية في احد المواقع بنجران.
وأفاد مصدر عسكري أن وحدة القناصة التابعة للجيش واللجان الشعبية حصدت رؤوس 8 جنود سعوديين قبالة السديس، وأردتهم قتلى على الفور.
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