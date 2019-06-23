قناص يمني يحصد رؤوس 8 جنود سعوديين في يوم واحد

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – نجران

لقي عدد من الجنود السعوديين مصارعهم امس السبت، بنيران قناصة الجيش واللجان الشعبية في احد المواقع بنجران.

وأفاد مصدر عسكري أن وحدة القناصة التابعة للجيش واللجان الشعبية حصدت رؤوس 8 جنود سعوديين قبالة السديس، وأردتهم قتلى على الفور.