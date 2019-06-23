شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد يحذر من استمرار موجة الحر في عدة محافظات [درجات الحرارة المتوقعة] والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر المركز الوطني للارصاد من استمرار موجة الحر وارتفاع درجاة الحرارة إلى مستوى قياسي في عدد من المحافظات.

وحذر المركز في نشرة جوية صادرة عنه – اطلع عليها “المشهد اليمني” – المواطني في المناطق الصحراوية والساحلية من الاجواء المغبرة والارتفاع الشديد في درجات الحرارة العظمى والتي قد تصل إلى 43 درجة مئوية على بعض المناطق الصحراوية، و40 درجة مئوية على بعض المناطق الساحلية.

وتوقع المركز أن تكون الاجواء في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية غائمة جزئيا، وان الفرصة مهيأة لتشكل سحب ركامية يرافقها هطول امطار خفيفة متفرقة مصحوبة بالعواصف الرعدية أحيانا.

وكانت محافظة لحج (جنوب البلاد)، سجلت، الاسبوع الماضي، 7 حالات وفاة جراء ارتفاع درجة الحرارة.