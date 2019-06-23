شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسي سعودي: هذه حقيقة ما يدور في سقطرى وفي شبـوة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال المحلل السياسي السعودي إبراهيم آل مرعي أن ما يحصل في سقطرى وفي شبوة وخصوصا عتق هو بداية النهاية.

وقال مرعي في منشور نشره على حسابه على “الفيسبوك”:" ما يدور في الجنوب عامة وفي سقطرى وفي شبوة وبالذات في عتق هي بداية النهاية لحكم أهل اليمن من الزيود على الجنوب العربي هذا الجزء الغالي على قلب كل مسلم عربي خليجي غيور على أرض الإسلام".

وأضاف آل مرعي :"أنه لا مجال لأبناء الشمال في أن يستمروا في أرض الجنوب العربي إلا وفق قوانين دولة الجنوب العربي وعاصمتها عدن ووفق الأنظمة واللوائح المتبعة التي ستصدر عن دولة الجنوب العربي قريبا".

واختتم بالقول :"أتمنى أن لا يحزن أبناء الشمال كما لا أريد أسمع صراخ من حزب الإصلاح الإخواني؛ فهو سبب ما أصاب أبناء الشمال من كوارث".