شكرا لقرائتكم خبر عن عــاجل : أول تحرك خليجي موحد ضد العبث الإماراتي في اليمن ’’تفاصيل طارئة + فيديو’’ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

في أول تحرك خليجي موحد، أطلق ناشطون ومثقفون خليجيون حملة إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي رفضا للعبث الإماراتي في اليمن، الساعي لتمزيق اليمنيين .

حيث أطلق الخليجيون حملة #خليجيون_من_اجل_يمن_موحد ، للتعبير عن رفض المساعي الإماراتية لتقسيم اليمن إلى دويلات متناحرة.

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وتأتي الحملة التي تابعها، محرر "شبكة بويمن الإخبارية" بالتزامن مع التصعيد الإماراتي الخطير ضد الشرعية والجيش الوطني في محافظات شبوة وسقطرى ومناطق جنوبية أخرى.

وكان اليمنيون قد أطلقوا حملة كبرى تحت هاشتاج #طرد_الامارات_مطلب_شعبي ، وما يزال صداها حتى اللحظة.