شكرا لقرائتكم خبر عن هام : الكشف عن تفاصيل جديدة حول ثورة صالح التي انتهت بمقتله ..لم تكن صحوة ضمير كما روج له اعلام المؤتمر ، والامارات ستعلن طرد احمدعلي قريبا !؟ والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - افصح الاستاذ محمد مسوري المحامي الخاص بالرئيس السابق عن موقف علي عبدالله صالح من دولة الامارات العربية المتحدة
وقال المحامي محمد المسوري في تغريدة على حسابه بـ"تويتر" ان البعض يردد ويكتب بأن الزعيم كان منسق مع الإمارات حتى انتفاضة الثاني من ديسمبر مؤكدا ان هذا الكلام لا أساس له من الصحة
واضاف المسوري قائلاً: كثير ممن هم بجانب الزعيم. يعلمون حقيقة موقف الزعيم من الإمارات. وانزعاجه ورفضه لما تقوم به في امور كثيرة
واختم قوله: سيأتي الوقت لكتابة ذلك, المهم لاتفرطوا بالوطن.
في السياق ذاته قال الاعلامي المؤتمري كامل الخوذاني ان صالح لم يعلن المواجهة مع الحوثيين بايعاز او اتفاق مع الامارات كما يروج له ، مشيرا إلى أن ثورة صالح كانت بسبب قيام الحوثيين باقتحام جامع الصالح وبعض منازل اقاربه .
وقال الناشط علي عبد الله الحساني في تغريدة على تويتر " الميسري يوجه ضربات ساحقة للسفير احمد علي عبد الله صالح بطريقة خبيثة"
وأضاف " لن نستغرب اذا سمعنا الليلة خبر عاجل من قناة الجزيرة القطرية تعلن ان الامارات طردت نجل صالح الاكبر السفير احمد من الامارات وتعلن انه غير مرغوب فيه على اراضيها مادام وامثال الميسري المعتوه يثرثر ويسيء للدولة التي وفرت الامن لنجل صالح وعائلته
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