شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية : عقوبات صارمة لمن ينظر للفتاة اكثر من 5 ثواني ، ومن يرتدي ثوب النوم في الجامع ويرفع صوت مسجل السيارة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف بدر الزياني ، مدير عام جمعية الذوق العام السعودية، أن وزارة الداخلية بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تقوم بإعداد لوائح وتفاصيل نظام الذوق العام، وفق معايير عالمية سيتم الكشف عنها في حين الانتهاء منه، لافتا إلى أن أكثر الشكاوي التي تصل إلى الجمعية، والمتعلقة بالذوق العام هي حول رفع صوت الأغاني والشيلات في المنازل والمركبات، بالإضافة إلى رمي المخلفات من الزجاج ، بحسب صحيفة الوطن السعودية .

وقال الزياني: إن هناك معايير ذوقية عالمية في الأماكن العامة، ويمنع تجاوزها ومن ضمنها لبس التيشرت العلاقي، أو لبس الشورت، أو قيام بعض الشباب بحلاقة شعر غريبة، أو التزلج بأحذية في الأماكن العامة، مؤكدا أنه “لا يمكن تحديد لبس الشورت ضمن اللائحة لأنه كان ضمن المقترحات فقط، وليست رسمية، ولكنه من باب الذوق العام لا يليق لبسه في الأماكن العامة، كما أن هناك العديد من الملاحظات حول لبس ثوب النوم في الأماكن العامة، وخاصة المساجد ويجب أن يكون لبسه مقتصرا في نطاق محدود جدا”.

وأضاف الزياني أن الجمعية ستكثف الجانب التوعوي والتثقيفي حول السلوك في الذوق العام، حيث سيتم زيادة جرعات التوعية على نطاق أوسع في المملكة، للتخلص من الحركات الخاطئة، التي تدرج ضمن الذوق العام في التعامل مع الآخرين، مثل: استخدام السبابة بطريقة مهينة، وإطالة النظر لمدة تتجاوز خمس ثواني في شخص لا تعرفه، ورمي المخالفات من السيارة، ورفع صوت مسجل السيارة أو التليفزيون في المنزل، أو الهاتف في الأماكن العامة حتى لا تؤذي من حولك، بالإضافة إلى عدم احترام الطابور، وعدم التنازل واحترام الآخرين، وعدم التعاون