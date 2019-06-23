شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون ينتقلون إلى مرحلة ”البعير المفخخ” في الحديدة [تفاصيل] والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت وسائل إعلام محلية أن “بعيراً مفخخاً” (جمل)، انفجر، اليوم السبت، قبل وصوله إلى مواقع القوات المشتركة المتمركزة في محيط شارع الخمسين في مدينة الحديدة (غرب البلاد).

وذكرت الوسائل أن ميليشيا الحوثي أطلقت الجمل من أمام عمارة الخامري قرب جولة الحلقة عقب لفها “حزمة متفجرات” حوله، وأطلقته نحو وحدات المقاومة المشتركة المتمركزين في خطوط التماس بشارع الخمسين في مدينة الحديدة.

وأوضحت أن “تعدد الحواجز التي وضعتها ميليشيا الحوثي في الطريق قبل دحرها منها دفع الجمل إلى تغيير مساره، واختار طريقا فرعيا متجهاً إلى خلف كلية الهندسة، وقبل وصوله انفجر بحمولته الناسفة.

ولم تشر وسائل الإعلام ما إذا سقط ضحايا جراء انفجار “الجمل المفخخ”.

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وعمدت ميليشيا الحوثي إلى ابتكار عدة وسائل لتفخيخ المواقع التي تفقد السيطرة عليها، منها جذوع الاشجار والاحجار.

ووقعت الحكومة وميليشيا الحوثي اتفاقاً في العاصمة السويدية “ستوكهولوم” أواخر ديسمبر 2018 باشراف الامم المتحدة، يقضي بانسحاب جميع المسلحين من محافظة الحديدة.

وأعلن الحوثيون في 14 مايو الماضي، انسحاباً من طرف واحد من موانئ الحديدة الرئيسية؛ الحديدة، رأس عيسى، الصليف، في خطوة اعتبرتها الحكومة “مسرحية هزلية”.

ودخل اليمن في أتون حرب أهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.